Ein Jubiläum mit 120 faschingsbegeisterten Erwachsenen und Kindern

Inzwischen haben die Teilnehmer selbst schon Kinder, die in dieser Faschingssaison mitgewirkt haben: Das Blackoutteam Dürrlauingen hat heuer sein 30-jähriges „Faschingsjubiläum“ gefeiert, heißt: Seit 1995 wird im Fasching mit einem Wagen teilgenommen. Vor einigen Jahren wurde dann dank der wachsenden Teilnehmerzahlen ein zweiter Wagen als Ergänzung ins Leben gerufen, so entstanden die „Blackout Seniors & Juniors“.

Das gemeinsame Thema beider Wagen war dieses Jahr „Blackout Zirkus“. Alle Teilnehmer sind Mitglieder im Verein Blackoutteam e.V. Dürrlauingen – der mittlerweile stolze 200 Mitglieder hat. Mit vermutlich einem der größten Faschingswagen in der Region wurde an insgesamt acht Umzügen teilgenommen. In Burgau waren inklusive Kinder ungefähr 120 Faschingsbegeisterte dabei.

In ein paar Monaten – traditionell immer am ersten Wochenende im Juli – dieses Jahr also am 5. Juli, wird dann auch das 30-jährige Jubiläum der Blackout Party in Dürrlauingen gefeiert. (AZ)