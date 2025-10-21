Icon Menü
Dürrlauingen

Fensterscheibe an der Schule eingeworfen

Ein Unbekannter zerstört übers Wochenende eine Scheibe an der Nikolaus-von-Myra-Schule. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.
    • |
    • |
    • |
    An der Nikolaus-von-Myra-Schule in Dürrlauingen wurde eine Fensterscheibe eingeworfen.
    An der Nikolaus-von-Myra-Schule in Dürrlauingen wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat eine Fensterscheibe der Nikolaus-von-Myra-Schule in Dürrlauingen eingeworfen. Der Vorfall passierte laut Polizei zwischen dem vergangenen Samstagabend und Montagmorgen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen, unter der Telefonnummer 08222/9690-0. (AZ)

