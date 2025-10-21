Fensterscheibe an der Schule eingeworfen

Ein Unbekannter hat eine Fensterscheibe der Nikolaus-von-Myra-Schule in Dürrlauingen eingeworfen. Der Vorfall passierte laut Polizei zwischen dem vergangenen Samstagabend und Montagmorgen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen, unter der Telefonnummer 08222/9690-0. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!