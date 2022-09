Nach mehreren Sachbeschädigungen sucht die Polizei Zeugen

Die Polizei in Burgau ermittelt nach Sachbeschädigungen, die sich in den Gemeinden Dürrlauingen, Jettingen-Scheppach und Rettenbach ereigneten, und sucht Zeugen.

Nach mehreren Sachbeschädigungen in Mönstetten, Freihalden und Remshart ermittelt seit Mittwoch die Polizei Burgau. Ein Mann aus Mönstetten zeigte an, dass bislang unbekannte Personen die Reifen an seinem neben dem Wohngrundstück im Birkenweg abgestellten Traktor und seinem Auto zerstochen hatten.

Den Schaden bezifferte er auf etwa 1000 Euro. Dann wurden die Beamten zum Wasserwerk in der Nähe des Bahnhofes in Freihalden gerufen. Dort hatte der Wasserwerker festgestellt, dass insgesamt acht Glasbausteine am dortigen Gebäude eingeschlagen oder beschädigt wurden. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Hakenkreuz am Silbersee

Eine weitere Sachbeschädigung geschah am Silbersee bei Remshart. Ein Zeuge hatte festgestellt, dass an einer Ruhebank auf der westlichen Liegewiese von unbekannten Personen ein Hakenkreuz eingeritzt wurde. In allen drei Fällen wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Die Beamten bitten Personen, die Hinweise zu den Taten machen können, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)