Im Mitarbeiterwohnheim der KJF sollen auch externe Mieter einziehen

Plus Dürrlauingen muss dazu für diesen Bereich den Flächennutzungsplan ändern. Warum zwei Bauvorhaben nicht allen Gemeinderatsmitgliedern gefielen.

Das Mitarbeiterwohnheim des Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums Sankt Nikolaus in Dürrlauingen ist nur noch zum Teil von eigenen Mitarbeitern belegt. Um die weiteren Appartements an externe Personen vermieten zu können, hat die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF) für die dortigen Bereiche eine Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Dürrlauingen beantragt.