Katholische Jugendfürsorge will Standort Dürrlauingen aufgeben

Von einer „langfristigen Weiterentwicklung“ und „Ausdifferenzierung der Angebote“ in Dürrlauingen ist in einer Pressemitteilung die Rede, welche die Katholische Jugendfürsorge (KJF) am späten Donnerstagnachmittag verschickt hat. Dahinter verbirgt sich das geplante Ende des Standorts: Die Einrichtung für junge Menschen mit Förderbedarf plant offenbar, den Standort ganz aufzugeben.

Träger der Einrichtung, die seit über 100 Jahren in Dürrlauingen angesiedelt ist, ist die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Dazu gehören das Berufsbildungswerk Sankt Nikolaus, das Stationäre Wohnen Sankt Nikolaus, die Förder-Berufsschule Sankt Nikolaus, die Nikolaus-von-Myra-Schule, die KJF Fachschulen für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe sowie die Verwaltung der KJF Soziale Angebote Nordschwaben. Wohnangebote, sonderpädagogische Förderung und Ausbildungsmöglichkeiten sollen den Jugendlichen dabei helfen, ihren Platz in Beruf und Gesellschaft zu finden. Diese Möglichkeiten soll es offenbar auch weiter geben, allerdings an anderen Standorten in Nordschwaben.

Jugendfürsorge will Angebote von Dürrlauingen weg verlegen

„Wir investieren in die Zukunft unserer Angebote und möchten neue Möglichkeiten schaffen, um unsere Hilfe für junge Menschen in der Region Nordschwaben auch langfristig gewährleisten zu können“, wird Daniel Kiesel, Vorstand Soziales und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg, in der Pressemitteilung zitiert. „Aufgrund der sich stark veränderten Bedürfnisse unserer Zielgruppen haben wir uns nach intensiver Prüfung verschiedener Optionen dazu entschieden, eine Weiterentwicklung der Angebote in Dürrlauingen an neuen Standorten in der Region Nordschwaben in Erwägung zu ziehen.“

Dabei sei eine Schließung der Angebote ausdrücklich nicht vorgesehen. „Der Bedarf nach unseren Leistungen ist nach wie vor hoch, jedoch entsprechen die örtlichen Bedingungen in Dürrlauingen nicht mehr den heutigen Anforderungen junger Klientinnen und Klienten an attraktivere Lebens- und Arbeitsbedingungen in stadtnaher Umgebung mit hohem Freizeitwert und guter Erreichbarkeit“, erläutert Daniel Kiesel. „Gleichzeitig sind in den vergangenen Jahren durch den deutlichen Rückgang der Belegungszahlen hohe Gebäudeleerstände auf dem Campus entstanden, deren Betriebs- und Instandhaltungsaufwände mittlerweile wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind.“

Noch dieses Jahr werden neue Räumlichkeiten in Nordschwaben gesucht

Im Laufe des Jahres 2025 werde die KJF Augsburg deshalb in der Region Nordschwaben aktiv nach neuen Ausbildungswerkstätten sowie Wohn-, Schul- und Verwaltungsflächen suchen. Wichtige Faktoren sind dabei neben einer guten infrastrukturellen Anbindung an ÖPNV und Nahversorgung eine funktionale Ausstattung, attraktive Freizeitmöglichkeiten sowie eine gute Erreichbarkeit von Fachärzten, Kooperationsbetrieben sowie Berufs- und Förderschulen.

„Wir sind bestrebt, im Rahmen einer potenziellen Standortverlagerung sowohl die Arbeitsplätze unserer Mitarbeitenden als auch die ungestörte Fortsetzung der Ausbildung und Betreuung unserer Teilnehmenden zu sichern“, betont Antonia Wieland, Gesamtleiterin der KJF Soziale Angebote Nordschwaben. „Auch inhaltlich werden wir weiterhin auf die enge Verzahnung unserer beruflichen, heilpädagogischen und therapeutischen Angebote setzen, um den jungen Menschen die besten Chancen für ihre persönliche und berufliche Zukunft bieten zu können.“

In einem der nächsten Schritte prüfe die KJF Augsburg den Gesamtstandort Dürrlauingen zu verkaufen. Für den Betrieb der Angebote benötigten Räumlichkeiten sollen diese übergangsweise zurückgemietet werden. (mit AZ)