Unbekannte schmieren Hakenkreuz in Dürrlauingen auf ein Auto

Beleidigende Worte und Hakenkreuz: Unbekannte beschmieren in Dürrlauingen ein Auto. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizeiinspektion Burgau. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, wurde ein in der Direktor-Schneller-Straße in Dürrlauingen geparkter Toyota Avensis mit beleidigenden Worten durch bislang unbekannte Personen beschmiert. Zudem wurde ein Hakenkreuz auf die Motorhaube geschrieben. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)