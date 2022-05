Dürrlauingen

Warum Dürrlauingen einen neuen Kindergarten braucht

Bei der Bürgerversammlung in Dürrlauingen stand ein weiteres mal der Kindergarten im Mittelpunkt und warum ein Neubau sinnvoller ist als eine Erweiterung des bestehenden in den Räumlichkeiten des Rathauses.

Von Peter Wieser

Die Gemeinde Dürrlauingen wächst, zwar langsam, dafür aber stetig. Mehr Einwohner, das bedeutet mehr Kinder. Gründe dafür sind neben den neuen Baugebieten weitere Zuzüge in die Ortskerne von Dürrlauingen, Mindelaltheim und Mönstetten – auch von Familien mit Kindern. Nach dem sogenannten Hildesheimer Modell wird die Gemeinde dauerhaft einen erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen haben, den der Kindergarten „Zwergenland“ nicht mehr abdecken kann. Damit waren die Planungen für den Neubau einer Kindertagesstätte auch einer der Schwerpunkte bei der Bürgerversammlung in der Dürrlauinger Schulturnhalle.

