E-Bike-Fahrer in Jettingen kontrolliert: Verdacht auf Drogenkonsum und Verstoß gegen Waffengesetz

Am vergangenen Sonntagabend ist eine Streife der Polizeiinspektion Burgau in der Johann-Ernst-Eberlin-Straße in Jettingen auf ein E-Bike aufmerksam geworden, dessen Fahrer ohne zu treten einen leichten Anstieg hinauffuhr. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei näherer Betrachtung fest, dass das E-Bike mittels eines Elektromotors ohne den Einsatz von Muskelkraft auf bis zu 25 Kilometer pro Stunde beschleunigen konnte. Für dieses Fahrzeug wäre eine Haftpflichtversicherung notwendig gewesen. Der 21-jährige Fahrer stand nach Angaben der Beamten zudem vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss, weshalb sie eine Blutentnahme anordneten. Bevor sie den Fahrer zur Dienststelle brachten, fanden die Beamten in der Hosentasche des 21-Jährigen außerdem ein verbotenes Einhandmesser auf. Dies hat eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Folge. (AZ)

