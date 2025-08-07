Pedelec beschädigt und Schloss gestohlen – Polizei Burgau bittet um Hinweise

Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr hat ein 35-Jähriger sein Pedelec im Hinterhof eines Anwesens in der Karlsbader Straße in Burgau abgestellt. Als er laut Polizeibericht zehn Minuten später zurückkam, lag das Fahrzeug am Boden. Es war zwischenzeitlich von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Zudem wurde das Fahrradschloss, das sich in einer Halterung am Rahmen befand, entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Zeugenhinweise bittet die Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

