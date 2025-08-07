Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

E-Bike in Burgau stark beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Burgau

Pedelec beschädigt und Schloss gestohlen – Polizei Burgau bittet um Hinweise

Innerhalb von zehn Minuten wurde ein E-Bike in der Karlsbader Straße beschädigt – der unbekannte Verursacher flüchtete, das Fahrradschloss fehlt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Pedelec wurde in Burgau angefahren und beschädigt.
    Ein Pedelec wurde in Burgau angefahren und beschädigt. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch gegen 13.10 Uhr hat ein 35-Jähriger sein Pedelec im Hinterhof eines Anwesens in der Karlsbader Straße in Burgau abgestellt. Als er laut Polizeibericht zehn Minuten später zurückkam, lag das Fahrzeug am Boden. Es war zwischenzeitlich von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Zudem wurde das Fahrradschloss, das sich in einer Halterung am Rahmen befand, entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Zeugenhinweise bittet die Polizei Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden