Fahranfängerin ist angetrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei Günzburg in der Heidenheimer Straße eine 20-Jährige auf ihrem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,2 Promille. Da für die 21-Jährige noch das Alkoholverbot für Fahranfänger gilt, erwartet diese nun ein Bußgeld sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle. (AZ)

