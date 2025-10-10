Icon Menü
E-Scooter: Fahranfängerin in Günzburg verstößt gegen Alkoholverbot

Günzburg

Fahranfängerin ist angetrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Obwohl für sie noch das absolute Alkoholverbot im Straßenverkehr gilt, ist eine 20-Jährige bei einer Fahrt durch Günzburg nicht nüchtern unterwegs.
    • |
    • |
    • |
    Alkohol am Roller-Steuer: Für E-Scooter gilt dieselbe Promillegrenze wie fürs Auto.
    Alkohol am Roller-Steuer: Für E-Scooter gilt dieselbe Promillegrenze wie fürs Auto. Foto: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei Günzburg in der Heidenheimer Straße eine 20-Jährige auf ihrem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht Alkoholgeruch bei ihr fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,2 Promille. Da für die 21-Jährige noch das Alkoholverbot für Fahranfänger gilt, erwartet diese nun ein Bußgeld sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle. (AZ)

