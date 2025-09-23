Mann schubst E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg

Am Sonntagabend ist es gegen 18.30 Uhr zu einem Vorfall zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einem Fußgänger in der Schlachthausstraße gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 23-Jähriger mit seinem E-Scooter an einem Fußgänger auf dem Gehweg vorbeifahren. Der unbekannte Fußgänger stieß ihn kurzerhand vom Roller und kommentierte dies mit den Worten, dass er auf dem Fußweg nichts zu suchen hätte, berichtet die Polizei weiter. Durch den Sturz verletzte sich der 23-Jährige leicht. Bei dem Unbekannten handelte es sich laut Polizei um einen Mann im Rentenalter, welcher zwei Hunde führte. Die Polizei ermittelt gegen diesen nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Person geben können, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der 08221 919-0 mitzuteilen. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis