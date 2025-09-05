Polizei sucht E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall

In Leipheim ist es am Dienstagvormittag an der Kreuzung zweier Radwege zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine Radfahrerin auf der Ulmer Straße, während ein E-Scooter-Fahrer aus der Riedheimer Straße kam. Laut Polizeibericht fuhr der E-Scooter-Fahrer an der Kreuzung in die Radfahrerin, woraufhin die 81-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht am Unterarm verletzte. Der E-Scooter-Fahrer setzte laut den Beamten jedoch seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt und erbittet sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)
Leipheim
