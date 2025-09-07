Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

E-Scooter-Fahrer mit 1,2 Promille auf Radweg bei Ichenhausen erwischt

Ichenhausen

E-Scooter-Fahrer mit 1,2 Promille auf Radweg bei Ichenhausen erwischt

Als der 27-Jährige zwischen Ichenhausen und Oxenbronn die Polizei erblickt, steigt er vom E-Scooter ab und joggt nebenher. Er konsumierte zuvor auch Cannabis.
    • |
    • |
    • |
    Ein 27-Jähriger ist mit 1,2 Promille auf dem E-Scooter bei Ichenhausen erwischt worden.
    Ein 27-Jähriger ist mit 1,2 Promille auf dem E-Scooter bei Ichenhausen erwischt worden. Foto: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen auf einem Radweg zwischen Ichenhausen und Oxenbronn einen 27-Jährigen erwischt, als er alkoholisiert E-Scooter gefahren war. Nachdem der Mann den Streifenwagen in seiner Nähe erblickt hatte, stieg er von seinem E-Scooter ab und fing an, neben diesem zu joggen, so die Polizei. Die Streifenbesatzung führte eine Verkehrskontrolle bei dem jungen Mann durch und stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Weiter räumte der Fahrer Cannabiskonsum ein. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden