E-Scooter-Fahrer mit 1,2 Promille auf Radweg bei Ichenhausen erwischt

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen auf einem Radweg zwischen Ichenhausen und Oxenbronn einen 27-Jährigen erwischt, als er alkoholisiert E-Scooter gefahren war. Nachdem der Mann den Streifenwagen in seiner Nähe erblickt hatte, stieg er von seinem E-Scooter ab und fing an, neben diesem zu joggen, so die Polizei. Die Streifenbesatzung führte eine Verkehrskontrolle bei dem jungen Mann durch und stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Weiter räumte der Fahrer Cannabiskonsum ein. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

