Kötz will spezielle Verkehrsschilder für E-Scooter an Gehwegen aufstellen

Nicht nur in den Städten werden Elektroscooter immer beliebter. Klar geregelt ist, wo sie fahren dürfen und wo nicht - auf Gehwegen generell nicht. Und das wird zum Problem in Kleinkötz: Viele E-Scooter müssen dort vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln, auf die viel befahrene B16. Radfahrer dürfen dort den Gehweg nutzen, das ermöglicht das „Radfahrer frei“-Verkehrszeichen. Um der neuen Mobilitäts-Art gerecht zu werden, gibt es auch für E-Scooter ein Zusatzeichen. Genau darum drehte es sich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Ist es möglich, solche Zusatzschilder anzubringen?

