Ebersbach feierte 100 Jahre Krieger- und Soldatenverein

Zum Jubiläum gibt es einen Festgottesdienst. Die 90-seitige Chronik reicht bis ins Jahr 722 zurück und beleuchtet vielfältig die Geschichte von Ebersbach.

Der Krieger- und Soldatenverein Ebersbach feierte mit etwa 200 Gästen sein 100. Jubiläum. Eingeladen waren der Krieger- und Soldatenverein Deubach, die Soldaten- und Kameradschaftsvereine Großkötz und Kleinkötz, der Ebersbacher Schützenverein und der Ebersbacher Feuerwehrverein. Bei bestem Wetter zelebrierten Stadtpfarrer Frank Geilich und die Musikgruppe New Live mit den Gästen im Zelt die hl. Messe. Die Totenehrung umrahmten eine Abordnung des Blasorchesters Kötz und Kanonier Manfred Hafner mit dem Ehrensalut. In ihren Ansprachen würdigten Bürgermeisterin Sabine Ertle und Vereinsvorsitzender Helmut Schwarz den Einsatz der Vereinsmitglieder. Der rührige Verein und die Dorfgemeinschaft bekochten und bewirteten die Gäste im Festzelt am Feuerwehrhausplatz. Zur Unterhaltung spielte die Gruppe Trio Sound Express bis in die frühen Morgenstunden auf.

Helmut Schwarz stellte auch eine 90-seitige werbefreie Chronik mit 37 Fotos vor, für die extra ein kleines Büchlein gedruckt wurde. Das Buch beleuchtet verschiedene Themengebiete: das Kriegsende 1945 in Ebersbach und Umgebung. Es geht darin auch um die Orte Offingen, Günzburg, Leipheim, Kötz, Ebersbach, Deubach, Oxenbronn, Hochwang, Wettenhausen und Limbach. Das Thema Flüchtlinge und Heimatvertriebene wird ebenso behandelt wie Wetterphänomene von 722 bis 1963 aus alten Klosteraufzeichnungen und die Geschichte von Ebersbach.

Geschichts- und Heimatinteressierte können die Hefte zum Preis von 15 Euro bei Helmut Schwarz unter Telefon 0172/6000644 bestellen. (AZ)