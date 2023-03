Mit dem Fahrrad gegen parkendes Auto gefahren: Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Günzburg berichtet, dass ein Unbekannter am Wochenende ein parkendes Auto in Echlishausen beschädigt hat. Es werden Zeugen und Zeuginnen gesucht.

Eine 26-Jährige hat ihren Pkw am Samstag gegen 18 Uhr in der Leipheimer Straße in Echlishausen am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Sonntag gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von rund 4000 Euro. Wie die Polizei berichtet, ist aufgrund der Spurenlage davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallverursacher mit einem Fahrrad gegen das Auto der Geschädigten gefahren ist und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)