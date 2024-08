Storch sorgt für Stromausfall in Echlishausen

Am späten Montagabend brach in Echlishausen die Stromversorgung zusammen. Nichts ging mehr bis weit nach Mitternacht. Weil es angeblich häufiger zu Stromausfällen in diesem Bereich kommt, wandten sich Bewohner an die Redaktion unserer Zeitung. Auf Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Lechwerke Verteilnetz GmbH, dass der Strom mehr als zwei Stunden ausgefallen sei. Die Ursache war eine nicht alltägliche: Ein Storch war in eine Leitung geflogen und hatte diese lahmgelegt.

