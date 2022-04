Echlishausen

Ungewöhnlicher Sänger aus Echlishausen nimmt an Europameisterschaft teil

Josef Wiedemann aus Echlishausen in der Bibliotheksecke seines Wohnzimmers. Er ist im Barbershop-Männerchor Herrenbesuch in München als Sänger tätig.

Plus Seit zwölf Jahren singt Josef Wiedemann in einem Münchner Chor den Barbershop-Gesang. Was hinter dem Gesangsstil steckt und wo der 65-Jährige schon zu sehen und hören war.

Von Martin Gah

Während des Interviews demonstriert Josef Wiedemann, wie man durch Verstellen der Zunge beim Singen eine Obertonreihe mitschwingen lassen kann. Dies benötigt er für sein Hobby, einen Barbershop-Männerchor. Dieser Gesangsstil entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Friseursalons der USA. Männer verkürzten sich die Zeit beim Warten, indem sie bekannte Schlager in vierstimmigen Quartetten nachsangen. Typisch für diesen Gesangsstil sind ein striktes A-cappella-Arrangement, enge Harmonien und begleitende Choreografien. Für dieses Hobby nimmt Josef Wiedemann weite Wege auf sich.

