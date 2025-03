Edeka-Markt in Offingen wieder geöffnet: Was seit dem Hochwasser passiert ist

Wer am Donnerstagvormittag im Edeka-Markt in Offingen einkaufen wollte, musste zeitweise etwas länger nach einem freien Parkplatz suchen: Zahlreiche Kundinnen und Kunden erledigten ihre Einkäufe in dem wiedereröffneten Lebensmittelgeschäft. Viele von ihnen waren neugierig, wie es nach den Sanierungsarbeiten in dem Supermarkt aussieht. Das freut Inhaber Jochen Weinand: „Jeder dritte Kunde sagt uns, wie froh er ist, dass es den Edeka wieder gibt.“

