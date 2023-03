Bürgermeister Tobias Bühler (CSU) tritt für den Bezirkstag an

Landkreis-CSU spricht sich klar für Gundremmingens Ersten Bürgermeister aus. Listenkandidatin ist Rechtsanwältin Susanne Wohlhöfler.

Das Ergebnis war eindeutig: Bei der Nominierungsversammlung der CSU im Landkreis Günzburg im Gasthof Bischof in Edelstetten wurde Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler von den Delegierten der Ortsverbände klar mit 94 von 95 Stimmen als Direktkandidat für den Bezirkstag im Wahlkreis Günzburg nominiert.

Tobias Bühler ist verheiratet, hat drei Töchter im Alter von zehn, zwölf und 15 Jahren und lebt in Schnuttenbach. 2014 war Bühler ohne einen Gegenkandidaten mit 85,8 Prozent Stimmen zum Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen gewählt worden. Unter anderem ist der 42-Jährige Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, Vorsitzender des Zweckverbands Digitale Schulen im Landkreis Günzburg sowie der Verwaltungsgemeinschaft Offingen. Neben verschiedenen weiteren Ehrenämtern ist Bühler Gründungsmitglied und Zweiter Vorsitzender des 2018 gegründeten Fördervereins Therapiezentrum Burgau und seit 2013 Mitglied der Kirchenverwaltung in seinem Heimatort.

Der Kandidat als Freizeit-Imker

Der Bezirk Schwaben sehe sich als Partner der dort lebenden Menschen. Themen wie Soziales und Bildung, aber auch Kultur, Europa und Umwelt seien in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je, betonte Bühler in seiner Nominierungsrede. "Ich möchte mich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Günzburg einsetzen." In der Vergangenheit habe sich bei den sozialen Einrichtungen im Landkreis, beispielsweise am Bezirkskrankenhaus Günzburg, vieles getan. Sein Ziel sei das Mitwirken und Mitgestalten bei den künftigen Aufgaben und Entscheidungen.

Als Vorsitzender des Zweckverbands Digitale Schulen im Landkreis Günzburg sei vor allem auch der Themenschwerpunkt Bildung von großer Bedeutung. Der Bezirk Schwaben investiere sehr viel für die Zukunft junger Menschen. Dasselbe gelte für die Bereiche Kultur und Europa und auch für ihn selbst ein wichtiges Anliegen. Seit 40 Jahren bestehe zwischen Gundremmingen und der Gemeinde Ahuillé im französischen Departement Mayenne eine gelebte Partnerschaft. Und nachdem er sich seit 2020 in seiner Freizeit mit der Imkerei beschäftige, sehe er auch die Natur mit etwas anderen Augen: "Im Maisfeld herrscht Ruhe, auf einer Blumenwiese ist Leben."

Stephanie Denzler blickte auf ihre Amtszeit zurück

Zur Listenkandidatin wurde die stellvertretende CSU- und JU-Kreisvorsitzende Susanne Wohlhöfler, 31, aus Breitenthal nominiert. Mit seinen sozialen Einrichtungen leiste der Landkreis Günzburg einen nicht zu unterschätzenden Beitrag. Der Bezirk helfe dort, wo die eigenen Mittel der Menschen nicht mehr ausreichten – dafür wolle sie sich einsetzen, erklärte Susanne Wohlhöfler.

Bei der Nominierungsversammlung gab Stephanie Denzler einen Rückblick über ihre zehnjährige Tätigkeit im Schwäbischen Bezirkstag. Der Landkreis Günzburg verfüge nicht nur über sehr viele, sondern auch über sehr bedeutende Bezirkseinrichtungen. Während ihrer Amtszeit als Bezirksrätin seien etwa 145 Millionen Euro in den Landkreis geflossen oder beschlossen worden, dass das Geld fließen werde. Vor allen im sozialen Bereich bedeute dies Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und Hilfe in der Pflege, aber auch für Menschen mit schweren Erkrankungen, die durch die Kunst der Ärzte Heilung und Lebensqualität erfuhren. (AZ)