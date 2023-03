Egenhofen

11:07 Uhr

Gespräch zwischen Generationen: ein besonderes Treffen in Egenhofen

Walburga Glatzmeier aus Egenhofen feierte am 12. Januar ihren 90. Geburtstag. Ihre Tochter Angelika Guggenmos (links) unterstützt sie im Alltag. Jetzt traf die Jubilarin den jüngsten Bewohner des Dorfes, den wenige Wochen alten Josef. Dabei waren auch dessen Eltern Stefanie und Fabian Saur.

Plus Walburga Glatzmeier ist 90 Jahre alt geworden. Und Josef Saur ist nun knapp drei Monate jung. Ein "Gespräch" zwischen Generationen über Heimat, Kindheit und Marmeladenbrote.

Von Dorothea Roßkopf

In dem kleinen Ortsteil Egenhofen in der Gemeinde Kammeltal wohnt Walburga Glatzmeier. Schon immer. Sie ist wenige Wochen nach der Machtergreifung Adolf Hitlers auf die Welt gekommen. Erst wenige Wochen alt ist Josef Saur. Er ist einen Tag nach dem Nikolaustag geboren worden. Die Redaktion hat die beiden zu einem Gespräch zusammen gebracht. Was heißt "Gespräch"? Mit knapp drei Monaten noch zu jung, um für sich selbst zu sprechen, haben ihm seine Eltern Stefanie, 27 und Fabian Saur, 25, ihre Stimmen gegeben und versucht, die Gedanken des Filius zu fassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen