Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Rollerfahrer von Egenhofen in die Klinik

Ein Rollerfahrer verliert zwischen Egenhofen und Schönenberg die Kontrolle über sein Gefährt und stürzt. Ein Helikopter bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein 69-jähriger Mann ist am Freitag um 15.30 Uhr mit seinem Motorroller auf der geteerten, einspurigen Ortsverbindungsstraße zwischen Egenhofen und Schönenberg unterwegs gewesen. In einer Linkskurve kam der Mann aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn verlor er dann in einer Geländevertiefung die Kontrolle und stürzte in einem angrenzenden Acker.

Passanten finden schwer verletzten Rollerfahrer bei Egenhofen

Passanten, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, fanden den Mann dort liegend und verständigten den Rettungsdienst. Der Rollerfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, meldet die Polizei. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An dem Motorroller entstand ein Sachschaden von 500 Euro. (AZ)