Gefiederte Helfer im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

In den Sommermonaten lauert an den Stämmen einiger Eichen eine fast unsichtbare Gefahr. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS), ein kleiner, unscheinbarer Falter aus der Familie der Zahnspinner, nisten in den Rillen der Stämme. Als ausgewachsener Falter verursacht der Schädling schließlich Lichtungs- oder Kahlfraß an den betroffenen Bäumen. Für Mensch und Tier beginnt die Gefahr jedoch früher: Die feinen Brennhärchen der Raupen, die durch die Luft fliegen, lösen teilweise schwere gesundheitliche Probleme aus. Die Kommunen im Landkreis Günzburg reagieren deshalb stets frühzeitig, mit Absperrungen und gezieltem Absammeln der Nester. In der Stadt Günzburg treten auch tierische Helfer den Kampf an, um die Populationen des Schädlings einzudämmen.

Die feinen Härchen der Raupe sind mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Wer mit ihnen in Kontakt kommt, wird das in der Regel spätestens acht Stunden später bemerken. An betroffenen Stellen entwickelt sich dann eine Raupendermatitis, die sich durch stark juckende und brennende Quaddeln auszeichnet und bis zu zwei Wochen anhalten kann. Gefährlicher wird es, wenn die Härchen mit ihren Widerhaken in die Atemwege gelangen. Dann drohen Reaktionen wie Asthma, Bronchitis und Reizhusten. Tiere wie Hunde und Katzen, die die Raupen beschnuppern, sind gefährdet. Auch bei ihnen können schwere Erkrankungen nach dem Kontakt mit dem EPS auftreten.

In der Vergangenheit waren einige Plätze von der Raupe des EPS befallen

In der Vergangenheit mussten auch im Landkreis Günzburg einige Bereiche rund um befallene Bäume aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden. Wie gefährlich ist derzeit ein Spaziergang unter den Baumkronen im Landkreis? Benjamin Siegmund, Pressesprecher des Günzburger Landratsamts, gibt zunächst Entwarnung. Der Befallsdruck, also der Grad wie intensiv ein Schaderreger auf eine Pflanze einwirkt, des Eichenprozessionsspinners im Landkreis sei derzeit gering. An einzelnen, vollsonnig stehenden Eichen seien jedoch insbesondere entlang der Kreisstraßen immer wieder Nester des Eichenprozessionsspinners zu finden. In den vergangenen drei Jahren gab es vereinzelte Vorkommen, die punktuell bekämpft wurden, falls die Verkehrssicherheit beeinträchtigt war. „Im Frühjahr werden alle Eichen, die auf Grund des Landkreises stehen, visuell kontrolliert, sobald sie austreiben“, gibt der Sprecher weiter an. Im Laufe des Jahres würden die Bäume außerdem nachkontrolliert werden.

Werden Nester gefunden, lässt der Landkreis lässt den EPS in erster Linie dann, wenn Menschen in die Nähe der betroffenen Bereiche kommen, durch Absammeln bekämpfen – mit Erfolg. „Die Bäume, die in den vergangenen Jahren abgesammelt wurden, sind heute vollständig frei vom EPS“, sagt Siegmund. Aber er räumt ein: Punktuelles Absammeln kann nur begrenzte Auswirkungen auf die gesamte Population des Insekts haben.

Icon Vergrößern Meisenkästen aus der Arbeitstherapie der Forensik am BKH Günzburg unterstützen die Regulierung des Eichenprozessionsspinners in der Stadt Günzburg: Jutta Reiter (Bund Naturschutz), Martin Becker (Arbeitsanleiter Arbeitstherapie Forensik), JasminA dametz (Leitung Komplementärtherapie Forensik) und Joachim Dürbeck (Patient) präsentierten 2024 die Nistkästen. Foto: Christine Hengeler/ Stadt Günzburg (Archivbild) Icon Schließen Schließen Meisenkästen aus der Arbeitstherapie der Forensik am BKH Günzburg unterstützen die Regulierung des Eichenprozessionsspinners in der Stadt Günzburg: Jutta Reiter (Bund Naturschutz), Martin Becker (Arbeitsanleiter Arbeitstherapie Forensik), JasminA dametz (Leitung Komplementärtherapie Forensik) und Joachim Dürbeck (Patient) präsentierten 2024 die Nistkästen. Foto: Christine Hengeler/ Stadt Günzburg (Archivbild)

Dabei könnte allerdings ein Vogel helfen, den sich die Stadt Günzburg im vergangenen Jahr als tierischen Schutz gegen die lästigen Raupen erstmals zunutze machte. Meisen gelten neben einigen Insekten und anderen Vogelarten als ein natürlicher Feind des ESP. In Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz und der Arbeitstherapie der Forensik der Bezirkskliniken Schwaben in Günzburg wurden 2024 in einem vierwöchigen Projekt 50 Meisenkästen angefertigt. Ob auch in der Stadt Günzburg erste Erfolge sichtbar sind, könne man jedoch bisher nicht sagen, „da es Zeit benötigt, bis sich Meisen in den Kästen ansiedeln und aktiv werden können und somit die Population der Eichenprozessionsspinner verringert“, wie Michel Lindner, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage angibt. Andere Kommunen, heißt es, die die natürlichen Feinde der Raupe nutzen, machten bereits gute Erfahrungen mit diesen Nisthilfen.

Meisen sollen die Population im Günzburger Stadtgebiet eindämmen

Neben der Förderung von Vögeln, die die Raupen fressen, um die natürliche Kontrolle zu unterstützen, würden in sensiblen Bereichen wie Kindergärten, Schulen oder Spielplätzen die Nester mechanisch entfernt und so die Population direkt reduziert. Die Stadt verzichte dabei auf den Einsatz von Präparaten mit dem Wirkstoff Bacillus thuringiensis, da diese nicht selektiv wirken und alle Insektenlarven in einer Eiche abtöten.

Weder bei der Stadt noch beim Landratsamt seien derzeit Hotspots bekannt. Andernfalls würde das Landratsamt frühzeitig Warnungen aussprechen, wenn im Frühjahr ein Befall festgestellt wird, der nicht sofort beseitigt wird. In den frühen Entwicklungsstadien der Raupen sind die Brennhaare zunächst nicht ausgebildet, die Gefahr ist noch gering. Bürgerinnen und Bürgern, die im eigenen Garten auf die Tiere stoßen, rät der Landratsamtsprecher Siegmund, einen Fachmann zurate zu ziehen und die Nester professionell absammeln zu lassen.