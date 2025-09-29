Unbekannte bewerfen Häuser in Günzburg mit Eiern: Schaden von 500 Euro

In Günzburg wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Häuser mit Eiern beworfen. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Häuser in der St-Blasius-Straße sowie ein weiteres Haus in der Kruckenbergstraße betroffen. Bislang unbekannte Täter sollen die Fassaden mit Eiern beworfen haben. Da sich die Reste schlecht von den Hauswänden entfernen ließen, ist ein Sachschaden von insgesamt 500 Euro entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zur Sache geben können, sich unter 08221/9190 zu melden. (AZ)

