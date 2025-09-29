Icon Menü
Eierangriff auf Häuser in Günzburg: Polizei sucht Zeugen für Vorfall

Günzburg

Unbekannte bewerfen Häuser in Günzburg mit Eiern: Schaden von 500 Euro

In der St-Blasius-Straße und in der Kruckenbergstraße wurden mehrere Häuser mit Eiern beworfen. Jetzt sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern.
    In Günzburg wurden mehrere Häuser mit Eiern beworfen. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.
    In Günzburg wurden mehrere Häuser mit Eiern beworfen. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Foto: Boris Roessler (Symbolbild)

    In Günzburg wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Häuser mit Eiern beworfen. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Häuser in der St-Blasius-Straße sowie ein weiteres Haus in der Kruckenbergstraße betroffen. Bislang unbekannte Täter sollen die Fassaden mit Eiern beworfen haben. Da sich die Reste schlecht von den Hauswänden entfernen ließen, ist ein Sachschaden von insgesamt 500 Euro entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zur Sache geben können, sich unter 08221/9190 zu melden. (AZ)

