Hoher Sachschaden in Günzburg und Burgau: Häuser und Schule mit Eiern beworfen

Nachdem bereits zwei Hausbesitzer im Wasserburger Weg in Günzburg beklagt haben, dass ihre Häuser in der Silvesternacht mit Eiern beworfen wurden, melden sich nun zwei weitere Anwohner zu Wort. Nach Angaben der Polizei entdeckten sie die Sachbeschädigungen an ihren Häusern erst spät. Daher waren die Eierreste an den Fassaden bereits eingetrocknet, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise.

Die Westseite der Mittelschule in Burgau wurde zum Ziel von Eierwürfen

Auch die Mittelschule in Burgau blieb nicht von Eierwürfen verschont. Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Silvester bis 2. Januar die Westseite des Gebäudes mit Eiern beworfen. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 08222/96900 entgegen. (AZ)