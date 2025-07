Einbrecher waren in Günzburg unterwegs

Unbekannte sind in Günzburg in ein Geschäft und zwei Baucontainer eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich Einbrecher am Montagmorgen zwischen 3 und 5.30 Uhr Zutritt zu einem Geschäft in der Reindlstraße. Die Unbekannten gelangten über das Dach in das Gebäudeinnere und gingen einen Tresor an. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, den Tresor aufzubrechen, konnte hieraus nichts gestohlen werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Außerdem wurden im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag, 16.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7.15 Uhr, zwei Baucontainer im Auweg angegangen, wie die Polizei mitteilt. An beiden wurde das jeweilige Vorhängeschloss entfernt. Es wurden mehrere Kupferkabel im mittleren vierstelligen Wert entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, das der Polizei Günzburg mitzuteilen. Telefon: 08221/9190. (AZ)