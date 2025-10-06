Einbruch in Burgauer Metzgerei: Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen hat eine Angestellte einer Metzgerei in der Robert-Bosch-Straße eine beschädigte Außentüre bemerkt. Laut Polizeibericht stellte sie im Inneren des Geschäftes dann fest, dass ein Tresor mit einer Flex geöffnet und ein Kassenautomat aufgebrochen worden war. Die unbekannten Täter agierten laut Polizei in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Die Beamten der Polizei Burgau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 08222 9690-0. (AZ)
Burgau
