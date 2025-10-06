Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Einbruch Burgau: Unbekannte öffnen Tresor in Metzgerei und stehlen Geld

Burgau

Einbruch in Burgauer Metzgerei: Polizei sucht Zeugen

Eine Angestellte bemerkte die Spuren des Einbruchs. Die unbekannten Täter haben den Tresor und Kassenautomaten geöffnet und einen vierstelligen Betrag entwendet.
    • |
    • |
    • |
    Karlsruhe und Pforzheim verzeichnen mehr Einbrüche. Foto:
    Karlsruhe und Pforzheim verzeichnen mehr Einbrüche. Foto: Foto: Andreas Gebert, dpa (Symbolbild)

    Am Montagmorgen hat eine Angestellte einer Metzgerei in der Robert-Bosch-Straße eine beschädigte Außentüre bemerkt. Laut Polizeibericht stellte sie im Inneren des Geschäftes dann fest, dass ein Tresor mit einer Flex geöffnet und ein Kassenautomat aufgebrochen worden war. Die unbekannten Täter agierten laut Polizei in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Die Beamten der Polizei Burgau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 08222 9690-0. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden