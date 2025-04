Einbruch in Gärtnerei: Täter stehlen hunderte Kilo schwere Baggeraufsätze

Ier Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in eine Günzburger Gärtnerei eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die bislang unbekannten Täter eine massive Metalltüre auf, gelangten so in ein Lager und entwendeten mehrere Baggeraufsätze. Anschließend drangen die Täter in die Büroräume ein und entwendeten dort ein hochwertiges Küchengerät. Die mehrere hundert Kilo schweren Bagger-Aufsätze wurden mutmaßlich mit einem Pkw oder Anhänger vom Tatort weggeschafft. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die relevante Beobachtungen im Bereich der Stegerwaldstraße in Günzburg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)

