Einbruch in Leipheimer Mehrfamilienhaus: Wer hat etwas beobachtet?

Am Montag hat sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 0 Uhr und 21 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Wasser in Leipheim verschafft. Laut Polizeibericht entwendeten der oder die Täter mehrere Gegenstände und Kosmetikartikel auf der vermutlich unversperrten Wohnung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)

