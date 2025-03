Einbruch in Vereinsheim: Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in ein Vereinsheim in der Raiffeisenstraße in Bubesheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlug der Täter hierbei mit einem Werkzeug eine Fensterscheibe ein und stahl aus einer Geldkassette einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, welche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

