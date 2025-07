Burgau ehrt das Engagement für die Sicherheit von Kindern und sucht nach neuen Helfern auf den Straßen

In gemütlicher Atmosphäre fand im Juli die diesjährige Schulweghelferehrung der Stadt Burgau im Gasthof Adler in Unterknöringen statt. Zweite Bürgermeisterin Martina Wenni-Auinger bedankte sich in ihrer Ansprache persönlich für das tägliche Engagement der Helferinnen und Helfer, die sich für mehr Sicherheit auf dem Schulweg einsetzen und Eltern damit die Sorge um ihr Kind an gefährlichen Stellen nehmen. Mit Thorsten Brucker, Referent für Wirtschaft und Verkehr, und Gabriele Weinmann, Sachbearbeiterin Schulverwaltung, waren auch Vertreter des Stadtrats und der Stadtverwaltung anwesend, um ihre Wertschätzung für das Ehrenamt zum Ausdruck zu bringen.

Die Stadt Burgau sucht weitere Schulweghelfer. Wer ebenfalls Lust hat, als Schulweghelfer für die Sicherheit der Kinder zu sorgen, kann sich bei Nicole Eser melden. Das Team würde sich über Zuwachs freuen. (AZ)