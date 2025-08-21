Icon Menü
Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Experten in Ichenhausen: Entwarnung nach Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Ichenhausen

Größerer Einsatz wegen Gasgeruch in Mehrfamilienhaus in Ichenhausen

Polizei, Feuerwehr und Fachkundige eines Gasunternehmens rückten in Ichenhausen aus. Der Verdacht auf ein Gasleck erwies sich glücklicherweise als unbegründet.
    • |
    • |
    • |
    Hier auch etwas zum Einsatz bitte.
    Hier auch etwas zum Einsatz bitte. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    In Ichenhausen hat ein vermeintliches Gasleck am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr einen größeren Einsatz verursacht. In einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße war laut Polizeibericht ein möglicher Gasgeruch gemeldet worden. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Fachkundige des Erdgasunternehmens vor Ort. Nach Durchführung aller notwendigen Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte letztlich Entwarnung geben und die Sperrungen aufheben: Ein Gasaustritt hatte nicht stattgefunden. (AZ)

