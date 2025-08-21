Größerer Einsatz wegen Gasgeruch in Mehrfamilienhaus in Ichenhausen

In Ichenhausen hat ein vermeintliches Gasleck am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr einen größeren Einsatz verursacht. In einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße war laut Polizeibericht ein möglicher Gasgeruch gemeldet worden. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch Fachkundige des Erdgasunternehmens vor Ort. Nach Durchführung aller notwendigen Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte letztlich Entwarnung geben und die Sperrungen aufheben: Ein Gasaustritt hatte nicht stattgefunden. (AZ)

