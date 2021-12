Der ESV Burgau steht vor einem wichtigen Wochenende

Der ESV Burgau braucht Siege für die Aufstiegsrunde, das Spiel am Freitagabend dürfte schwierig werden.

Zwei Mal müssen die Burgauer Eishockeycracks am Wochenende aufs Eis. Freitagabend um 19. 15 Uhr gastieren die Eisbären beim EV Fürstenfeldbruck und am Sonntag um 18 Uhr kommt der ERC Lechbruck in die Eishalle beim Gsundbrunnenbad. Sechs Spieltage vor Ende der Vorrunde stehen die Markgräfler auf dem dritten Platz der Landesliga Gruppe 2. Zwei Siegen am Wochenende wären ein vorentscheidender Schritt in Richtung Aufstiegsrunde. Das Hinspiel gegen den EV Fürstenfeldbruck gewannen die Eisbären mit 3:1.

In Fürstenfeldbruck wartet auf die Eisbären ein offenes Stadion. Für den heutigen Abend wird leichter Schneefall erwartet. Sollte es tatsächlich schneien, haben die Gastgeber wohl einen leichten Vorteil. Denn für die eher spielerisch agierenden Burgauer sind widrige Witterungsverhältnisse ein Nachteil. Trotzdem sind die Eisbären Favorit. Die Gastgeber stehen derzeit auf dem siebten Platz. Am Sonntag gegen den ERC Lechbruck wartet die vermeintlich schwerere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Stefan Roth. Im Hinspiel feierten die Eisbären einen 11:2-Kantersieg. Die Allgäuer werden sicher alles dafür tun, um diese deutliche Klatsche auszumerzen. Die Burgauer um ihren Kapitän David Heinrich sind aber erfahren genug, um den Hinspielsieg richtig einzuordnen und die Gäste nicht zu unterschätzen.

Beim jüngsten Heimspiel gegen den EV Pfronten galt schon die 2G-plus-Regelung für den Besuch der Partie. „Mit gültigem Impfnachweis und einem Schnelltest war es kein Problem ins Stadion zu kommen“, erklärte ein Burgauer Fan nach der Partie gegen Pfronten. Die Verantwortlichen des ESV Burgau hoffen, dass wieder einige Fans den Weg ins Stadion finden werden und weisen darauf hin, dass an der Teststation am Eisstadion rechtzeitig Termine für einen Schnelltest vereinbart werden sollten.

Lesen Sie dazu auch