Der ESV Burgau betritt zweimal ungewohntes Terrain

Plus Zur Frage der Einstellung wird für die Eisbären die Partie in Lechbruck. Dort tritt Burgau unter freiem Himmel an. Gegen Ravensburg gab es noch gar kein Duell.

Von Uli Anhofer

Zwei Auftritte hat der heimische Eishockey-Landesligist ESV Burgau über die kommenden Tage zu absolvieren. Erst fahren die Eisbären zum ERC Lechbruck, Spielbeginn ist am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr. Der EV Ravensburg kommt dann am Sonntag, 19. November, in den Eispalast beim Gsundbrunnenbad. Diese Partie beginnt um 18 Uhr. In beiden Partien sind die Markgräfler in der Favoritenrolle.

Kellerkind mit Open-Air-Stadion

Der ERC Lechbruck ziert gemeinsam mit dem ERSC Ottobrunn das Tabellenende. Beide Teams haben noch keinen Punkt geholt. Am vergangenen Sonntag stand eigentlich das Aufeinandertreffen der beiden Kellerkinder auf dem Spielplan. Doch aufgrund des widrigen Wetters und damit der schlechten Eisbedingungen im offenen Lechbrucker Stadion wurde die Begegnung verlegt.

