17:04 Uhr

4:2-Heimsieg: Der ESV Burgau ist ganz dick im Geschäft

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau stürzt den Spitzenreiter und bringt sich in Sachen Aufstiegsrunde in eine gute Position. Die Entscheidung fällt ganz spät.

Von Uli Anhofer

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat weiterhin ganz gute Karten im Kampf um das Erreichen der Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Die Eisbären kamen diesem Ziel im jüngsten Heimspiel gegen den SC Reichersbeuern wieder einen Schritt näher. Mit ihrem 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)-Erfolg stürzten die Burgauer die Gäste von der Tabellenspitze.

Die Oberbayern, die souverän in die Serie gestartet waren, verloren schon zwei Tage vor ihrem Auftritt in Burgau gegen den neuen Spitzenreiter ERC Sonthofen 1:2. Vier Teams qualifizieren sich nach der Normalrunde für die Aufstiegsspiele, die Burgauer rangieren aktuell auf dem fünften Platz.

