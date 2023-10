Am Ende lacht der ESV Burgau

Plus Die Eisbären gewinnen zum Start in die Eishockey-Landesliga gegen Fürstenfeldbruck. Ein glanzvoller Auftakt ist es nicht. Und die Entscheidung fällt erst spät.

Am Ende stand ein deutliches 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) über den EV Fürstenfeldbruck. Doch zur Saisonpremiere konnte Eishockey-Landesligist ESV Burgau vor heimischer Kulisse nicht ganz an die guten Auftritte aus den Testspielen anknüpfen.

Die Eisbären starteten vor 380 Zuschauenden furios. Schon nach 34 Sekunden erzielte Benedek Radvanyi das 1:0. Neuzugang Sven Gäbelein scheiterte kurz darauf an Gästetorwart Michael Wolf und auch David Ballner vergab in der Anfangsphase eine Großchance.