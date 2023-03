Aufstieg zur Eishockey-Bayernliga: Darauf kommt's jetzt an für den ESV Burgau

Plus Was der Trainer des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau vor den Play-offs gegen Haßfurt sagt und wie sich der Fanclub Hurricanes auf das Halbfinale vorbereitet.

Zum ersten Mal hat der ESV Burgau den Einzug in die Play-offs zum Aufstieg in die Eishockey-Bayernliga geschafft. Der Gewinner dieser Partien darf sich mit dem Titel Bayerischer Meister schmücken. Im Halbfinale bekommen es die Eisbären mit dem ERC Haßfurt zu tun. Das zweite Semifinale bestreiten die Dingolfing Isarrats und der ERC Sonthofen. Um ins Finale einzuziehen, sind zwei Siege erforderlich.