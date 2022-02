Bayernliga-Aufstiegsrunde: Der ESV Burgau will's jetzt wissen

Plus Landesligist ESV Burgau startet sehr ambitioniert in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Die Vorbereitung aufs erste Heimspiel lief aber nicht optimal.

Jetzt wird’s ernst für die Burgauer Eisbären. Mit dem Heimspiel gegen die Wanderers aus Germering startet der Eishockey-Landesligist an diesem 4. Februar (Beginn 20 Uhr) in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Das für Sonntag, 6. Februar, im Burgauer Eispalast angesetzte Spiel gegen den ERC Lechbruck kann dagegen vorerst nicht stattfinden. Die Gäste sagten die Partie aufgrund einiger Corona-Fälle im Kader ab.