Das sind die Landesliga-Gegner des ESV Burgau

Verband teilt 20 Eishockey-Landesligisten in zwei Gruppen ein. Der ESV Burgau trifft auf einige alte Bekannte. Und die Eisbären wissen jetzt, wann es los geht.

Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde ist schon weit vor dem Start in die Spielzeit 23/24 das erklärte Ziel des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau. In der vorangegangenen Runde gelang den Eisbären der Einzug ins Halbfinale (2:4, 10:11 gegen Haßfurt), nun darf es nach Ansicht von Trainer Erwin Halusa gerne etwas mehr sein. Grundvoraussetzung ist, dass die Burgauer mindestens Vierter in ihrer Spielgruppe werden. Der Bayerische Eissport-Verband (BEV) hat nun die Staffeleinteilung und den Landesliga-Modus veröffentlicht.

Die 20 Mannschaften werden zu je zehn Teams in die Gruppen A und B eingeteilt.

Drei Umsteiger und ein Team aus Württemberg

In der Gruppe A spielen die Eisbären gegen die fünf aus der vergangenen Runde bekannten Kontrahenten SC Forst, ERC Lechbruck, EV Pfronten, SC Reichersbeuern und ERC Sonthofen sowie gegen EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering und ERSC Ottobrunn, die 22/23 allesamt in der anderen Landesliga-Gruppe angetreten waren.

Zehnte Mannschaft im Bunde ist der EV Ravensburg, der vor der Saison 22/23 aus Württemberg nach Bayern gewechselt war und dort ganz unten hatte beginnen müssen. Nun stieg die Mannschaft als Verlierer der Finalserie auf, weil Bezirksliga-Meister ERC Regen sein Startrecht nicht wahrgenommen hat.

In der Gruppe B treten die Bayernliga-Absteiger EHC Waldkraiburg und EV Pegnitz zusammen mit den Teams EHC Bad Aibling, EHC Bayreuth Tigers 1B, ESC Haßfurt, EV Moosburg, VER Selb 1B, ESV Waldkirchen, ESC Vilshofen und TSV Trostberg an.

Lesen Sie dazu auch

Gruppenphase endet Anfang Januar 2024

Die Vorrunde wird wieder im Modus einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet am 15. Oktober in Waldkirchen statt. Für die weiteren 18 Mannschaften beginnt die Saison am 20. Oktober und endet voraussichtlich am 5. Januar 2024. Anschließend geht es in die Auf- und Abstiegsrunden. (AZ, ica)