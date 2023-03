Eishockey

Der Aufstiegstraum des ESV Burgau ist geplatzt

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau verliert auch das zweite Play-off-Halbfinale. Beim 10:11 in Haßfurt zeigen die Eisbären zwei völlig verschiedene Gesichter.

Um 20.55 Uhr an diesem Sonntag, 5. März, war ein sensationelles Eishockeyspiel mit 21 Toren zu Ende – und damit auch die Saison für den Landesligisten ESV Burgau. Denn als die Schlusssirene im Haßfurter Eisstadion ertönte, hatten die gastgebenden Hawks auch das zweite Play-off-Halbfinalspiel um den Aufstieg in die Bayernliga für sich entscheiden. Nach dem 4:2 in Burgau gewannen die Unterfranken in eigener Halle 11:10 (6:1, 3:5, 2:4).

