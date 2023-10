Der ESV Burgau erleidet eine legendäre Klatsche

Plus Die Eisbären gehen im Landesliga-Heimspiel gegen Sonthofen unter. Schon jetzt ist klar: So wird nichts aus den hochfliegenden Plänen des Eishockey-Teams.

So eine Klatsche haben selbst langjährige Fans des ESV Burgau noch nicht erlebt. 1:12 (0:6, 1:3, 0:3) verloren die Eisbären ihr Landesliga-Heimspiel gegen den ERC Sonthofen. Bereits zum Saisonauftakt zwei Tage zuvor hatten sie sich beim 7:2 gegen Fürstenfeldbruck schwerer getan als im Vorfeld vermutet. Die guten Eindrücke aus der Vorbereitung sind jedenfalls erst mal weggewischt.

Vor allem die erste Reihe der Oberallgäuer wirbelte die Burgauer gehörig durcheinander. ESV-Trainer Erwin Halusa sprach nach der Begegnung von einem schwarzen Sonntag. Schon nach 38 Sekunden lag die Scheibe erstmals im Eisbären-Kasten. Torschütze war David Mische, der eine Zwei-gegen-Eins-Situation eiskalt verwertete.