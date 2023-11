Der ESV Burgau feiert Schützenfest-Wochen

Plus Der Eishockey-Landesligist ESV Burgau lässt wieder einen Gegner alt aussehen. Doch er wäre schlecht beraten, die jüngsten klaren Ergebnisse überzubewerten.

Vom Torjubel können Sportler wie Fans nie genug bekommen und deshalb war die Stimmung im Eispalast ausgelassen, als der heimische Eishockey-Landesligist ESV Burgau einmal mehr eine lustige Torejagd veranstaltete. Leidtragender war diesmal der ERSC Ottobrunn. 12:2 (7:2, 3:0, 2:0) gewannen die Eisbären zwei Tage nach ihrem ebenfalls sehr klaren 7:0 beim EV Fürstenfeldbruck. Das Team um Kapitän David Zachar hat in den jüngsten vier Partien satte 43 Tore erzielt.

Schon nach 18 Sekunden lag die Hartgummischeibe erstmals im Tor der Gäste. Marc Barchmann, der immer besser in Schwung kommt, schnappte sich den Puck im Mitteldrittel, zog unaufhaltbar davon und vollstreckte eiskalt. Per Rückhandschuss, bei dem ERSC-Keeper Carsten Aurich nicht besonders glücklich aussah, stellte Zachar 2:0.