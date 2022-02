Der ESV Burgau kassiert auch in Germering eine Klatsche

Plus In der Bayernliga-Aufstiegsrunde erlebt der ESV Burgau ein zweites Debakel gegen dieselbe Mannschaft. Wo die Schwächen der Eisbären liegen.

Das war wieder nix! Auch das zweite Spiel der Aufstiegsrunde zur Bayernliga wurde für den ESV Burgau zum Debakel. Wenige Tage nach der 3:10-Klatsche gegen Germering setzte es nun im unmittelbar folgenden Rückspiel bei den Wanderers eine weitere Watschn. 1:9 (2:0, 5:0, 2:1) verloren die Eisbären vor 150 Zuschauern im Germeringer Polarium.