Eishockey

vor 42 Min.

Der ESV Burgau spielt jetzt um den Bayernliga-Aufstieg

Unter den 800 Eishockey-Fans waren beim ersten „Burgauer Blaulichtspiel“ jede Menge Vertreter der lokalen Einsatzkräfte. Gemeinsam zu feiern gab’s am Ende den Einzug in die Play-offs um den Bayernliga-Aufstieg.

Plus Ein klarer Heimsieg hievt den ESV Burgau in die Play-off-Serie zur Eishockey-Bayernliga. Und doch ist nicht alles Gold, was beim "Blaulichtspiel" glänzt.

Von Uli Anhofer

Der ESV Burgau hat als Tabellenzweiter der Meisterrunde Landesliga die Play-offs für den Aufstieg zur Eishockey-Bayernliga erreicht. Das ursprünglich formulierte Saisonziel ist damit schon jetzt über-erfüllt. Ihr abschließendes Spiel der Aufstiegsrunde gewannen die Eisbären gegen den TSV 1863 Trostberg 5:2 (4:0/0:0/1:2). 800 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse im Eispalast.

