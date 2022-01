Eishockey

vor 40 Min.

Der ESV Burgau und der neue Weg in die Eishockey-Bayernliga

Plus Der Modus für die Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga wurde geändert. Der ESV Burgau nimmt mit fünf neuen Spielern daran teil. Zwei Eisbären verlassen den Verein.

Von Uli Anhofer

Alles neu macht Corona. Das gilt in den Monaten und Wochen dieses Winters 2021/22 auch für den Sport. In der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) dürfen keine Zuschauer in die Hallen. Einige Teams mussten ihre Partien aufgrund zahlreicher positiver Tests in ihren Reihen verschieben. Derzeit wird im Eishockey-Oberhaus überlegt, wie die Saison weitergehen soll. In der Eishockey-Landesliga Bayern ist man da schon einen Schritt weiter. Der vor dem Saisonstart geplante Ablauf der Aufstiegsrunde wird allerdings verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

