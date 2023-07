Der Traum der Eisbären: So kommt der ESV Burgau in die Eishockey-Bayernliga

Die Saison der Eishockey-Landesliga führt über drei Phasen. Für den Aufstieg in die Bayernliga muss der ESV Burgau bis zu 40 Begegnungen absolvieren.

Bis zu 40 Spiele werden in der Saison 23/24 nötig sein, ehe der Meister der Eishockey-Landesliga und Aufsteiger in die Bayernliga feststeht. Das ergibt sich aus dem nun vom Bayerischen Eissport-Verband (BEV) veröffentlichten Spielmodus. Der Weg nach oben führt demnach wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit über eine Gruppenphase, eine Aufstiegsrunde sowie nachfolgende Play-offs – und die Eisbären hoffen insgeheim, dass sie bis zur großen Siegesfeier dabei sein dürfen.

Vorrunde

Jeweils zehn Teams spielen in zwei Landesliga-Gruppen eine Einfachrunde mit Hin- und Rückspielen. Somit werden die Eisbären 18 Hin- und Rückspiele bestreiten. Anschließend wird in beiden Staffeln hinter Tabellenplatz vier eine Linie gezogen: Alle Mannschaften über dem Strich (es ist das Minimalziel der Eisbären, da zu landen) spielen anschließend um den Aufstieg, alle darunter positionierten gegen den Abstieg.

Aufstiegsrunde

Acht Mannschaften (jeweils die ersten vier Teams der beiden Vorrunden-Gruppen) spielen erneut eine Einfachrunde mit Hin- und Rückspielen, also insgesamt weitere 14 Begegnungen. Jedes Team startet von null.

Play-offs

Die besten vier Teilnehmer der Aufstiegsrunde ziehen ins Halbfinale ein. Dort werden nach dem Modus „Best of three“ die zwei Finalisten ausgespielt. Die Endspiel-Serie läuft dann im Modus „Best of five“. Der Sieger ist Meister.

Abstiegsrunde

Hier treffen sich jene zwölf Teams, die in den Gruppen die Plätze fünf bis zehn eingenommen hatten. Auch hier wird eine Einfachrunde mit Hin- und Rückspielen ausgespielt, freilich mit einer Besonderheit: Die in der eigenen Vorrunden-Staffel erreichten Punkte werden mitgenommen; ausgetragen werden lediglich die zwölf Partien gegen die Kontrahenten aus der jeweils anderen Gruppe.

Lesen Sie dazu auch

Play-downs

Die beiden Teams, die zum Schluss der Abstiegsrunde auf den Plätzen elf und zwölf landen, spielen im Modus „Best of three“ gegen den Abstieg in die Bezirksliga. (AZ, ica)