Der Weg nach oben ist wohl schon zu weit für den ESV Burgau

Plus An der Leistungsbereitschaft lag es nicht, dass die Eisbären ihr Aufstiegsrundenspiel zur Bayernliga beim SC Reichersbeuern verloren haben.

2:6 (0:2, 2:3, 0:1) verloren haben die Burgauer Eisbären ihr Spiel der Aufstiegsrunde zur Bayernliga beim SC Reichersbeuern. Nun haben die Markgräfler drei von fünf Aufstiegsspielen verloren; der Weg in die Play-offs ist nun schon sehr weit.