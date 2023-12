Die Siegesserie des ESV Burgau ist vorbei

Plus Der ERC Sonthofen und der ESV Burgau zeigen ein Landesliga-Duell mit Rasse und Klasse. Für die Eisbären findet die Angelegenheit kein glückliches Ende.

Die stolze Serie des ESV Burgau ist gerissen. Der Eishockey-Landesligist musste sich nach neun Siegen in Folge wieder einmal geschlagen geben. Aber es war ganz eng. Der ERC Sonthofen gewann gegen die Eisbären 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) nach Verlängerung. Damit holten die Markgräfler wenigstens noch einen Punkt und verteidigten so ihre Tabellenführung.

Die Partie vor 700 Zuschauern im Oberallgäu war Werbung für die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Beide Teams demonstrierten eindrucksvoll, warum sie derzeit die besten Teams der Landesliga-Gruppe A stellen. Schade aus Burgauer Sicht: Ganz ist den Eisbären die Revanche für die derbe 1:12-Klatsche im Hinspiel nicht gelungen.