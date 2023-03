Ein herber Rückschlag für die Aufstiegsträume des ESV Burgau

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau spielt vor 700 Fans ein starkes Play-off-Halbfinale gegen Haßfurt, scheitert aber letztlich ein Stück weit an sich selbst.

Nach großem Kampf und einer tollen Partie hat der ESV Burgau das erste Play-off-Spiel zur Eishockey-Bayernliga verloren. Den Haßfurt Hawks unterlagen die Eisbären 2:4 (0:2, 0:2, 2:0). Dabei waren die Schwaben über weite Strecken die bessere Mannschaft, mussten sich aber schließlich den sehr effektiv agierenden Gästen geschlagen geben.