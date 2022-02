Eishockey

12:03 Uhr

Ein Torspektakel mit Happy-end für den ESV Burgau

Unwiderstehlich zieht der Burgauer Topscorer David Ballner (links) am Fürstenfeldbrucker Andrej Nothdurft vorbei. Ballner erzielte in diesem Heimspiel insgesamt drei Treffer.

Plus Zu Beginn rekordverdächtig, in der Schlussphase spannend: Wie der ESV Burgau zum zweiten Erfolg in der Bayernliga-Aufstiegsrunde kommt.

Von Uli Anhofer

Wenn die Spieler des ESV Burgau in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga aufs Eis gehen, können sich alle Beteiligten auf ein torreiches Spiel freuen. In den vier Partien, in denen die Eisbären mitgewirkt haben, gab es insgesamt 47 Treffer zu bestaunen. Diesmal sahen 300 Fans in der Eishalle in Burgau 15 Tore. 8:7 (3:4, 3:0, 2:3) gewannen die Markgräfler gegen den EV Fürstenfeldbruck.

